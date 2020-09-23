التحقيق مع المتهمين باحتجاز 102 متعاطي في شبرامنت

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في واقعة ضبط فيلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة، يجري إدارتهما كمنشأتين طبيتين لعلاج الإدمان دون ترخيص، واحتجاز 102 شخص من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص، يزاولون مهنة الطب دون ترخيص، ويصرفون أدوية وعقاقير طبية لهم دون تذكرة طبية، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة. تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي بدأت التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، نجحت في ضبط 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفلتين "لهم معلومات جنائية".

وكشفت التحريات، عن أن المنزلين بهما 102 شخص من المتعاطين، مُحتجزين دون وجه حق داخل الفلتين ومتواجدين من فترات مختلفة.

وجرى ضبط داخل المنزلين (2 أمبول مخدر و1000 قرص مهدئ للحالة النفسية، و120 قرصا من أدوية التأمين الصحي، و5 سجل دفتري لإثبات النزلاء، ومبالغ مالية مُحصلة من النزلاء، وشهادتين طبيتين مزورتين).

وتبين وجود مخالفات بالفلتين، عبارة عن (إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص– مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص– عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان– عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع).

بمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات، ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين، وبدأت الجهات المختصة التحقيقات.