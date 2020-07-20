احتجاز حاصل على دبلوم بمطار القاهرة لانتحاله صفة ضابط

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، منتحل صفة، بإحدى بوابات الخروج بالمطار، وهو حاصل على دبلوم صنايع.

انتحل مواطن صفة ضابط من المحاربين القدماء، وذلك أثناء محاولته الخروج مجانا من بوابات المطار، ومعه كارنيه مزور، وتم ضبطه وتسليمه للجهات المختصة، واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

فوجئ أحمد السيد طاهر مشرف بوابة خروج المطار، بتوقف سيارة رقم "ر م ا/ 3712"، أخرج قائدها كارنيه محاربين قدماء، للخروج مجانا مستغلا تعليمات المطار، فشك مشرف الوردية في الكارنيه لصغر سن حامله.

وبفحصه اتضح أنه مزور، وبالاطلاع على بطاقته الشخصية، تبين أنه (محمد. ف. ا) 49 عاما، من محافظة الشرقية، وحاصل على دبلوم صنايع، تم التحفظ عليه، وتسلمته إحدى الجهات الأمنية العاملة بالمطار من أمن البوابة، وتبين من التحقيق معه، أنه زور الكارنيه لاستغلاله.

وقدمت الجهات الأمنية، وسلطات المطار، بتحفيز مشرف بوابة المطار على يقظته أثناء العمل.