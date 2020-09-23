وزيرة التجارة تبحث مع سفير اليابان جذب استثمارات طوكيو لمصر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءاً موسعاً مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبصفة خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقالت وزيرة التجارة، في بيان صادر اليوم، إنَّ مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والياباني على حد سواء، مشيرةً إلى أنَّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان العام الماضي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، كما جاء إطلاق اسم رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي على أحد محاور شرق القاهرة ليؤكّد عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر واليابان.

وأشارت جامع، إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة وكذا استفادة الشركات اليابانية من فرص الاستثمارات المتاحة وموقع مصر كمحور للنفاذ إلى أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرةً إلى استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم للشركات اليابانية العاملة بالسوق المصرية والحفاظ على معدلات الإنتاج والعمالة.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة جايكا اليابانية حيث يجرى حاليا دراسة تنفيذ برنامج تمويلى بقيمة 150 مليون دولار يخصص منها 100 مليون دولار للمشروعات الصناعية ومشروعات التحول الرقمي و50 مليون دولار للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات المخاطر الائتمانية المرتفعة.

وأوضحت أنَّ الحكومة المصرية قدمت مقترحات بعدد من مشروعات التعاون الأخرى مع هيئة جايكا اليابانية في مجالات برامج التدريب لبناء القدرات المؤسسية وبرامج الدعم الفني لريادة الأعمال والبرامج التمويلية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

وأشارت "جامع"، إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في مجال صناعة السيارات ونقلها للسوق المصرى للوصول للتوطين الكامل لبعض أنواع السيارات اليابانية بمصر، لافتةً إلى أهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات اليابانى فى المشروع الضخم الذى تتبناه الحكومة المصرية حالياً لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وطالبت وزيرة التجارة، السفير الياباني بمتابعة تنفيذ موافقة السلطات اليابانية على رفع الحظر عن صادرات الموالح المصرية للسوق الياباني، خاصة في ظل ما تمتع به الموالح المصرية من جودة عالية وسمعة دولية طيبة في الأسواق الخارجية.

ومن جهته، أكّد نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لليابان في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، معرباً عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان كي ترتقي لمستوى العلاقات التاريخية السياسية التى تربط البلدين.

وقال إنَّه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب المصري لعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المصرية اليابانية للأعمال والاستثمار، والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال أمام رجال القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي يسهم في تحقيق مساعي حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.