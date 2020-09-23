معز مسعود.. قليلا من البرامج الدينية كثيرا من قصص الحب

انتشر خلال الساعات الماضية خبر ارتباط الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، وهو الخبر الذي لم ينفِه أي منهما حتى الآن، وتصدر من خلاله "مسعود" محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي .

معز مسعود داعية إسلامي، عرفه الجماهير خلال السنوات العشر الماضية من خلال تقديم عدد من البرامج الدينية أبرزها "خطوات الشيطان" الذي كان بداية ظهور الفنانة ياسمين صبري، حيث كانت بطلة البرنامج وقدمها عام 2013، إضافة إلى برنامج "ثورة على النفس" عام 2011.

ودخل مجال الإنتاج الفني من خلال فيلمه الأول "اشتباك" الذي قدمه عام 2016 مع المخرج محمد دياب، ومن بطولة نيللي كريم، طارق عبد العزيز، هاني عادل، ومسلسل "السهام المارقة" وعُرض في رمضان 2018، وهو من إخراج محمود كامل، وبطولة شريف سلامة وشيري عادل.

"مسعود" بات يتصدر محركات البحث خلال الفترة الأخيرة من خلال أخباره عن الارتباط والانفصال، دون الالتفات إلى أعماله الفنية.

بغض النظر عن علاقة حلا شيحا ومعز مسعود التي لم تتأكد بعد، فإن معز سبق له الزواج ثلاث مرات، حيث تزوج من قبل ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى "سارة"، وجرى إتمام زواجهما عام 2003، وحضر حفل الزفاف عدد محدود من الأهل والأصدقاء، وأنجب منها.

قصة الزواج الأول في حياة معز مسعود مرتبطة بمراحل التحول في حياته، من شاب يشرب الخمور إلى داعية إسلامي.

في عام 2017 تزوج المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمرت زيجتهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ورفضت الأخيرة الإفصاح عن السبب ولكنها علقت بجملة "الحمدالله"، وتصدر وقتها "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انفصاله عن المرشدة السياحية بأيام، كان معز مسعود ينتج الجزء الأول من مسلسل "السهام المارقة" الذي شاركت فيه الفنانة شيري عادل، وخلال التصوير أعجب معز بشيري وتزوجا، لكن الداعية أعلن عن زواجه بعدة أشهر من إتمامه خلال بيان، واستمرت الزيجة إلى أن تم الانفصال منذ عدة أشهر وبالتحديد في منتصف عام 2019.