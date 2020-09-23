اليونان: العقوبات الأوروبية على تركيا محسومة

أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس اليوم، أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على تركيا أمر مفروغ منه، متسائلًا عن سبل تفعيلها حال عدم امتثال تركيا.

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، استئناف المفاوضات اليونانية/ التركية بأنها خطوة إيجابية، ولم يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الجانبين قبل الأول والثاني من أكتوبر، وهو موعد القمة الأوروبية التي كان قد تم تأجيلها، قائلا أن كل شيء مطروح على طاولة المفاوضات، وأن اليونان تقوم بالتنسيق الكامل مع قبرص ورئيسها نيكوس أناستاسياديس.

وأكد بيتساس، في إشارة إلى الخطة الجديدة لمعالجة قضية الهجرة التي ستقدمها المفوضية الأوروبية اليوم، أن أثينا لديها معلومات جيدة بشأن هذه الخطة، وستكون خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

كان الاتحاد الأوروبي أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار، وتعد تركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية.

ونقلت إذاعة مونت كارلو عن أحد الدبلوماسيين إن "العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبرًا أنها بمثابة رسالة.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز، وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الاثنين في بروكسل.

وتدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق الأخوانية في ليبيا، وقد حذّر مسؤولون أمميون مرارًا بأن إدخال أسلحة مصنّعة في الخارج إلى ليبيا يقوّض جهود إرساء السلام في البلاد.