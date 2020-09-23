البترول: تركيا ليست مشاركة في منظمة شرق المتوسط.. وفرنسا طلبت الانضمام

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن تركيا ليست مشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تحول إلى منظمة دولية، لافتا إلى أن الدول المشاركة هي كل من قبرص واليونان ومصر وإيطاليا والأردن وإسرائيل.

وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه جرى اختيار مصر مقرا للمنظمة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المنظمة ستساعد مصر كثيرا في تحقيق الاكتشافات وأن تصبح مركز إقليمي للطاقة في الفترة المقبلة.

وتابع أن المنظمة ستعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول، وتنسيق استخدام البنية الأساسية في الدول، والاتفاق على إقامة خطوط غاز أو بترول، لتحقيق منفعة مشتركة بين الدول، ويتم تبادل النواحي الفنية والتكنولوجيات المستخدمة، وتحديد الأسعار أو تحديد الكميات.

وشهدت القاهرة، الثلاثاء، توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط تسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتحقق استغلالاً امثل لموارده.

وشارك فى مراسم التوقيع التى تمت من خلال لقاء افتراضى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء وهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى ويوفال شتاينتيز وزير الطاقة الإسرائيلى واليساندرا تودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية، وكل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن الولايات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير عمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والمستشارة شيرين الشهاوى مدير وحدة الطاقة بالخارجية.