وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة يبحثان استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير قطاع الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين لبحث سرعة رقمنة الخدمات الزراعية ووضعها على بوابة مصر الرقمية وايضا التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الزراعية وتدريب العاملين بوزارة الزراعة قبل الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

القصير اكد ان التعاون مع وزارة الاتصالات يشمل تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة حتى تكون مرآة الوزارة في الداخل والخارج وتعكس الجهود التى تقوم بها والانشطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين ويشمل التعاون ايضا التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الزراعية التي تحتاج ميكنة بالإضافة الى التعداد الزراعي والذي كان يتم بشكل يدوي كل عشر سنوات واضاف القصير ان التعاون مع وزارة الإتصالات سوف يشمل ايضا تطوير الارشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التليفون المحمول (موبايل ابلكيشن) لمساعدة الفلاحين في المعاملات الزراعية ومكافحة الآفات والحشرات وايضا مواعيد الزراعة والري والحصاد بالاضافة الى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحصر الالكتروني الدقيق للانشطة الزراعية والحيوانية الأمر الذي يسهم توفير المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسبوزير الزراعة أكد على ضرورة تحقيق نتائج سريعة على ارض الواقع في مدة زمنية قصيرة مشيدا بما يتحقق حاليا في منظومة كارت الفلاح والذى يسير بخطى جيده مع تطويره ليكون كارت مدفوعات ( ميزه) ونستهدف الانتهاء منه بحد اقصى اول العام القادم

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية من أجل تطوير منظومة العمل وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أهمية وحيوية قطاع الزراعة في مصر ودوره الرئيسي في الاقتصاد القومي.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار إلى أهمية التعاون بين الوزارتين لتحديث قطاع الزراعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتلبية كافة متطلبات وزارة الزراعة من الميكنة؛ مؤكدا على أن هناك تعاون مشترك بين الوزارتين من أجل استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير قطاع الزراعة حيث يتم تنفيذ مشروع تجريبى بين مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات عديدة منها الحصر الزراعى باستخدام البصمة الطيفية، وكذلك لمساعدة المزارعين فى مجالات عملية التنبؤ بالطقس وزيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الرى. ‏وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول إلى حكومة تشاركية وتدريب العاملين فى الجهاز الادارى للدولة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين في مجال بناء قدرات العاملين في وزارة الزراعة. ‏حضر اللقاء المهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس/ رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتورة/ نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، ‏والدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة ‏والدكتور احمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي والدكتور طارق الحصري مستشار وزير الزراعة للتطوير المؤسسي ‏والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعيوالدكتور محمد القرش مدير وحدة التحول الرقمي بوزارة الزراعة ‏وعدد من قيادات الوزارتين