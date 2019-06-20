تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاذ القاهرة الدولي؛ للوقوف على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي جرى الانتهاء منها قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وشارك في الجولة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية للاتصالات.

وتابع الوزيران باستعراض التجارب النهائية لكل التجهيزات التقنية اللازمة لانطلاق البطولة والتي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشملت توفير أطقم الدعم الفني واللوجيستي المطلوبة للإشراف على تشغيل الخدمات التقنية التي جرى تحديدها من قبل الاتحاد الأفريقي في اتفاقية الاستضافة، وتأكيد استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال؛ لضمان خروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر ودورها الريادي.

كما تضمنت التجهيزات توفير كل الاحتياجات التكنولوجية المطلوبة داخل الاستادات التي من المقرر لها استضافة البطولة الإفريقية وهي: "استاد القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس"، وكذلك التجهيزات التكنولوجية اللازمة لمقرات الاتحاد الأفريقي، واللجنة المنظمة، ولجنة الحكام الرئيسية، إضافة إلى المراكز الإعلامية التي جرى تدشينها لتسهيل مهام السادة الإعلاميين، وتيسير إتاحة الخدمات التكنولوجية بجودة عالية داخل المقرات التي ستستضيف بعثات الدول الأفريقية الشقيقة، من خلال الشركات مقدمة هذه الخدمات بقطاع الاتصالات المصري.