بين الإنتاج والتلحين والغناء.. 3 مواهب لمعز مسعود "الفنان"

تصدر الداعية الإسلامي معز مسعود، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن ارتباطه عاطفيًا بالفنانة العائدة بعد الاعتزال لعدة سنوات حلا شيحة، واتجاهه لمشاركته في إنتاج أعمال فنية لها، كما سبق وأسهم في إنتاج مسلسل "السهام المارقة" عام 2018 وهو العمل الذي جمعه بزوجته السابقة الفنانة شيري عادل.

كثيرًا ما حرص معز مسعود، على التأكيد أن الفن لا يتعارض مع الدين، وظهر أكثر من مرة بصحبة الجيتار الخاص به، خصوصًا أنه في صغره كان قائدًا لفرقة موسيقية وعازفًا هاويًا حتى تخرجه في الجامعة الأمريكية عام 2000، إلا أن تعرض أصدقاء له لحادث مأساوي، الأمر الذي غير مساره مؤقتًا وجعله يبتعد عن الموسيقى ويتجه للدعوة.

تزوج معز مسعود ثلاث مرات، وكانت أولى زيجاته من زميلته ملكة الجامعة الأمريكية وأنجب منها، ثم المرشدة السياحية بسنت نور الدين، وأخيرًا الفنانة شيري عادل والتي انفصل عنها.

شارك معز مسعود في إنتاج فيلم اشتباك عام 2016 بطولة نيللي كريم، هاني عادل، أحمد داش، أحمد مالك، وحضر العرض الخاص بالفيلم في مهرجان كان.

لارتباط معز مسعود، بالموسيقى، قام بتلحين وغناء نشيد بعنوان "لقد كفاني علم ربي" للإمام الحداد، مستعينًا بجيتاره الذي علقت عليه حلا شيحة، في آخر صورة لـ"مسعود"، والتي ظهر خلالها جالسًا على الأرض حاملًا لـ "جيتار"، وقوله "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة، أنت تعرف من أنت"، لترد الفنانة حلا: "هاي معز.. من ألتقط هذه الصورة؟".

لحن معز مسعود، أغنية "تتجوزيني"، والتي غناها الفنان هاني عادل عام 2016، الأمر الذي دفع الفنان محمد الشرنوبي، ليقول لـ"معز"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بما إن فيه مواهب مدفونة ومحدش عارف إنك ملحن أغاني حلوة زي تتجوزيني، مش عايزني أبعت لك كلام تلحنه؟".

وفي العام الماضي، نشر أحد المتابعين صورة تجمع محمد رمضان ومعز مسعود، وتساءل هل هناك عمل فني يجمعهما؟ ليعيد "مسعود" نشر الصورة معلقًا عليه بقوله "ربما".

كان هناك تعاون فني بين المنتجين معز مسعود ومحمد حفظي لتصوير فيلم جديد بعنوان "أميرة"، بطولة صبا مبارك وعلي سليمان، من تأليف وإخراج محمد دياب.

وعبر تويتر في 2019 وجّه معز مسعود، الشكر للفنانة بشرى ورجل الأعمال نجيب ساويرس، بقوله: متحمس جدًا ومليء بالنشاط بشأن مستقبل الإنتاج بما في ذلك فيلم Hello Brother، بعد قضاء وقت ممتع في مهرجان الجونة السينمائي، وأشكر نجيب ساويرس وبشرى وLindsay Sloane نائب رئيس ستوديوهات شركة MGM Studios وصديقي العزيز أحمد عباس المدير التنفيذي لشركة ديجيساي.