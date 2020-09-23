ممثل القائمة الوطنية ينتهي من تلقي أوراق المرشحين غدا

قالت مصادر من داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب إنّ المستشار محمد العناني الممثل القانوني للقائمة، ينتهي غدًا من تلقي أوراق المرشحين في القائمة من الأحزاب المشاركة فيها.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الممثل القانوني يراجع أوراق المرشحين مع الأحزاب للتأكد من استيفاء الشروط التي أقرها القانون، تمهيدا للتقدم بها للهيئة الوطنية للانتخابات الجمعة.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

السبت.. آخر موعد لتلقي أوراق الترشح للانتخابات

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في 17 سبتمبر، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.