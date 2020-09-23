عليا الوفد تجتمع السبت لمتابعة تنفيذ قرار الانسحاب من القائمة الوطنية

قال المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنّ الهيئة العليا أعلى سلطة داخل حزب الوفد في اتخاذ القرار، وسبق وقررت بأغلبية الأعضاء عدم المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد عبدالله، لـ"الوطن"، أنّ رئيس الحزب منذ أن نشبت الأزمة لم يحضر إلى مقر الحزب، وسبق وطالبته الهيئة العليا بالحضور لتوضيح أسباب تمسكه بالاستمرار في القائمة، ووعد أكثر من مرة بالتواجد لكنه لم يحدث.

وأضاف أنّ الهيئة العليا لم تنتظر حضور رئيس الحزب، ومستمرة في تنفيذ قراراتها التي اتخذتها خلال اجتماعاتها السابقة، وبالفعل خاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات وأحزاب القائمة الوطنية بشأن قراراها بالانسحاب.

وتابع عبدالله أنّ الهيئة العليا للحزب ستجتمع السبت المقبل لمتابعة تنفيذ قرار الانسحاب من القائمة، وبحث الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حال اعتماد أي مرشحين للحزب في القائمة، بجانب مناقشة دعم مرشحين الوفد على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنّ الهيئة العليا خلال اجتماع السبت ستبحث إجراءات الانتخابات على رئاسة الحزب، بما يتفق مع اللائحة بما فيها تحديد موعد لفتح باب الترشح.

وشهد حزب الوفد مؤخرا، خلافا حادا بين عدد من أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وقرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.

وتضم القائمة الوطنية التي لم يُعلن حتى الآن أسماء المرشحين فيها 12 حزبا بقيادة حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب حماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.