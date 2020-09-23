ضبط ربه منزل ومقاول أثناء التنقيب على الزئبق الأحمر والآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط ربة منزل ومقاول أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة منشأة ناصر، وجرى التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تحت رئاسة المقدم علي فيصل، رئيس المباحث، تفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في أحد العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة من مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط ربة منزل ومقاول أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه ملك الأولى.

وعثر بداخل الطابق الأرضي، على حفرة قطرها (2,15 متر بعمق 18 مترًا)، وبداخلها الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر خلسة، بقصد التنقيب عن الزئبق الأحمر والآثار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.