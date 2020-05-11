حفر في "حمام البيت".. "غرب الإسكندرية" يحبط محاولة تنقيب عن آثار

تمكن حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع قسم شرطة مينا البصل، اليوم، من إحباط محاولة تنقيب عن آثار أسفل عقار قديم مكون من طابقين، بمنطقة المفروزة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود أعمال حفر بالعقار رقم 48 بشارع المفروزة الجديدة، وانتقل مسؤولو الإدارة الهندسية والمتابعة، إلى موقع العقار.

وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من أرضي وطابق علوي، ووجود أعمال حفر دخل الحمام بالطابق الأرضي، للتنقيب عن الآثار، ما يهدد سلامة العقارات المجاورة.

قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إنه جرى التحفظ على أدوات الحفر، وتحرير محضر رقم 2218 لسنة 2020 إداري قسم شرطة مينا البصل.

وأضافت "الشافعي"، أنه جرى استدعاء القائم بأعمال الحفر وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرة إلى وضع حراسة حول العقار، وإبلاغ هيئة آثار الإسكندرية.