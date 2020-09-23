عاجل.. "البرهان": ناقشنا خلال لقاء وفد أمريكي مستقبل السلام مع إسرائيل

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم، إنه بحث مع الوفد الأمريكي في أبوظبي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.

وأضاف أنه عقد محادثات مثمرة مع الأميريكيين في أبوظبي بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأضاف البرهان أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.