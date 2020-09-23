كورونا والمحكمة العليا والاقتصاد.. أهم الملفات في مناظرة ترامب وبايدن

قرر كريس والاس الصحفي الأمريكي والمحاور في شبكة "فوكس نيوز" نشر قائمة بالموضوعات الأساسية التي ستتناولها المناظرة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسيات جو بايدن في مدينة كليفلاند المتأرجحة بولاية أوهايو، والمقررة الثلاثاء المقبل.

وقال "والاس" إن نشر هذه المحاور قبل أسبوع من المناظرة يأتي من أجل التشجيع على إجراء نقاشات معمّقة للقضايا الرئيسية التي تواجه البلاد وخصوصا فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد.

وأضاف "والاس" أنّ هذه المناظرة الأولى بين الرجلين ستتمحور حول ستّة ملفات من بينها جائحة كورونا "كوفيد-19" والمحكمة العليا والاقتصاد و"القضايا العرقية والعنف"، كما أعلن أنّ الملفّين الباقيين اللذين ستشتمل عليهما هذه المناظرة، ومدّتها 90 دقيقة، هما "حصيلة أداء كلّ من ترامب وبايدن" و"نزاهة الاستحقاق الرئاسي" المقرّر في الثالث من نوفمبر.

وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب "74 عاماً" وبايدن "77 عاماً" التي تجري في 29 سبتمبر بمدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي سترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات، وستبدأ المناظرة الساعة 9 مساء من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" وستكون الأولى من بين ثلاث مناظرات مقرّرة بين ترامب وبايدن.

وأوضح والاس أن محاور المناظرة الستّة ستقسم إلى 6 أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات قد تتغيّر إذا ما طرأت مستجدات، ولفت المذيع البالغ من العمر 72 عاما إلى أنّه قرر نشر هذه المحاور قبل أسبوع من المناظرة "من أجل التشجيع على إجراء نقاشات معمّقة للقضايا الرئيسية التي تواجه البلاد".

وسارع الملياردير توم ستاير، الذي خسر معركة الحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، إلى إبداء أسفه لعدم تخصيص أحد محاور المناظرة لملف تغير المناخ، وكتب ستاير على تويتر "هذا غير مقبول. أزمة المناخ لا يمكن تجاهلها".

وستجري المناظرتان اللاحقتان بين ترامب وبايدن في 15 و22 أكتوبر في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي، أما نائب الرئيس مايك بنس والمرشّحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس فسيتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر في ليك سيتي بولاية يوتاه. ووفقا لأحدث متوسّط لاستطلاعات الرأي أجراه موقع "ريل كلير بوليتيكس" فإنّ بايدن يتقدّم على ترامب في نوايا التصويت.