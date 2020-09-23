صاحب "ماتسرسبيش يا سنينا من بين إيدينا".. سيد حجاب صوت الناس

"دنياك سكك حافظ على مسلكك.. وامسك في نفسك لا العلل تمسكك"، "ما تسرسبيش يا سنينا من بين إيدينا.. ومتنتهيش ده إحنا يا دوب ابتدينا"، هكذا دوما ما كانت كلمات سيد حجاب، لا تدري أهي جملة موجزة من خبرات الحياة أم رسالة لجيل جديد يستمع لكلماته.

لم يكن سيد حجاب ذلك الشاعر الغنائي التقليدي الذي يكتب مقدمات الأعمال الدرامية "تترات" فقط ولكنه كان يمتلك فلسفته وقاموس مرادفاته الخاص به، ما جعل ما كتبه يظل حاضرا في ذاكرة وقلوب الجمهور العربي، فتلك الأغنيات التي قدمها على مدار ثلاثين عاما بمختلف الأعمال الدرامية التليفزيونية كانت دوما ما تعبر عن الناس بمختلف أفكارها وأحلامها، فكانت قصائده وأغنياته بمثابة صوت لهم.

وكان الشاعر سيد حجاب صاحب ثقافة موسوعية نادرة، كما كان شخصية مختلفة ليس فقط في كتابة قصائده ولكن في كافة نواحي الحياة، فقد بدأ حياته الفنية دارسا للمسرح حتى أنهى دراساته ومن ثم بدأ في كتابة القصائد الشعرية وينتمي لجيل شعراء الستينات، وبالفعل طبع ديوانين بذلك الوقت إلا أنه بعد ذلك اتخذ مجرى مختلفا تماما في حياته، حيث عمل فترة طويلة بمجلات الأطفال مثل "ميكي، سمير".

حب سيد حجاب للأطفال وللطفل الذي بداخله لم يتوقف عند ذلك الحد ولكنه كتب العديد من الأغنيات للأطفال سواء مع الفنانة عفاف راضي والذي تم إصداره في ألبوم موسيقي كامل أو مع الفنانة صفاء أبو السعود حيث كان يكتب أغنيات عيد الطفولة التي تقدمها، وكان شريكه بذلك المشروع الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وبالتزامن مع ذلك كان هناك مشوار جديد وحلم آخر للشاعر سيد حجاب بدأه مع "تيترات" الأعمال الدرامية منذ السبعينيات فقط كتب أغنيات أشهر وأنجح الأعمال الدرامية المصرية والتي تعاون خلالها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، عمار الشريعي وياسر عبد الرحمن، وقد حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وظلت حاضرة حتى الآن.

ورحل عن عالمنا الشاعر سيد حجاب في 25 يناير عام 2017 عن عمر ناهز 77 عاما بعدما أصبح من أهم شعراء العصر الحديث في التاريخ.