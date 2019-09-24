"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

- لمحبي مسرحيات المسرح القومي، يواصل الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ عرض مسرحية "المتفائل" الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70و100 جنيه.

- تعرض ساقية عبدالمنعم الصاوي حوار موسيقى بين مصر - المجر، بالتعاون مع سفارة المجر بالقاهرة، يصل سعر الذكرة لـ57 جنيها مصريا.

- احتفالا بذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب وبمشاركة الفنانة سميرة عبدالعزيز، أعلنت دار الأوبرا المصرية تنظيم صالون مصر المبدعة في المسرح الصغير.

- يقام على مسرح درويش في الإسكندرية، حفلًا فنيًا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني الشعبية، منها "يا حضرة العمدة".

- عرض فيلم منير في درب 1718، وتدور قصته حول حياة الفنان الإيراني منير شاهرودي، وتصل سعر الذكرة 30 جنيها.