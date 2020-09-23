إطلاق أسماء 10 شهداء ونائب سابق بالبرلمان على مدارس بالدقهلية

وافقت لجنة المسميات التاريخية بمحافظة الدقهلية، اليوم، على إطلاق أسماء 10 شهداء للقوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس، إضافة إلي اسم نائب سابق على مدرسة، تخليدًا لذكراهم، وفقًا للضوابط المقررة.

وعقد اللواء عبد القادر النوري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم، اجتماعًا لأعضاء لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، حيث استعرض عددًا من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء للشهداء والرموز التاريخية على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأضاف "النوري"، في بيان صحفي، أن اللجنة وافقت على إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز محمد محمد عبد العزيز حسن من قرية 30 بصار القديمة بمركز بلقاس على المدرسة المشتركة بالقرية، وإطلاق اسم الشهيد أحمد السيد سالم من كفر سنجاب التابع للوحدة المحلية لقرية صدقا مركز تمى الأمديد على مدرسة كفر سنجاب الإعدادية، وإطلاق الشهيد أحمد جمال عبده البهنساوى من قرية ميت دمسيس بمركز أجا على مدرسة ميت دمسيس للتعليم الأساسي، وإطلاق الشهيد أحمد عبد الله مصطفى الزقاقى، من قرية سنتماى بمركز ميت غمر على مدرسة الخليفة المأمون بسنتماى، وإطلاق اسم الشهيد أحمد أسامة السيد محمد من قرية المركزية بالحفير والأمل بمركز بلقاس على مدرسة المركزية للتعليم الأساسي، وإطلاق اسم الشهيد احمد محمود محمد عبد الفتاح من مدينة شربين على المدرسة الإعدادية بنات بشربين

كما وافقت اللجنة على إطلاق اسم الشهيد خالد أحمد الشوادفى من قرية الدروتين مركز نبروه على المدرسة الإعدادية بالقرية ، وإطلاق اسم الشهيد محمد السيد عبد العزيز من قرية بهوت بمركز نبروه على المدرسة الإعدادية بالقرية ، وإطلاق اسم الشهيد محمد إبراهيم ابراهيم من مدينة المنزلة على المدرسة الإعدادية المهنية بالمنزلة ، وإطلاق اسم الشهيد محمود شوقي السيد خفاجة من مدينه طلخا على مدرسة المنصورة الفنية التجارية المتقدمة بطلخا

وإطلاق اسم نائب البرلمان الأسبق محمد محمد عوف من قرية العزيزة مركز المنزلة وشهرته حمام عوف، على المدرسة الرسمية للغات بالقرية، وذلك اتساقا مع الضوابط المقررة حيث إن الأرض المقامة عليها المدرسة هي تبرع قدمه النائب لإقامة المدرسة عليها،

وأكد السكرتير العام أن موافقات اللجنة صدرت على هذه التسميات بعد مناقشتها بكل دقة من كافة الجوانب، وتطبيق الضوابط والمعايير التي تضمنها قرار المحافظ في هذا الشأن.