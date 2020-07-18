إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس بالمنوفية

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض على مساحة 600 م2 أملاك دولة بالقطعة رقم 9 حوض داير الناحية نمرة 16 بناحية بهواش بمركز ومدينة منوف، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بمساحة 3025 م2 بالقطعة رقم 123 بحوض الشوكة رقم 6 بزمام شبرا خلفون بمركز ومدينة شبين الكوم، لإقامة محطة معالجة صرف صحي عليها.

ووافق المجلس على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من المدارس تقديرًا لدورهم البطولي وتخليدُا لذكراهم وتضحياتهم في سبيل الوطن، حيث وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول طيار محمد قطب الخولي على مدرسة أجهور الرمل الابتدائية الجديدة بقرية أجهور الرمل مركز قويسنا، وإطلاق اسم الشهيد جابر محمد زريعة على مدرسة أشليم الإبتدائية المشتركة بمركز قويسنا، وإطلاق اسم الشهيد النقيب السيد محمود محمد زهو على مدرسة دمهوج الابتدائية مركز قويسنا، وإطلاق اسم الشهيد مقدم طيار مهتدي السيد مهتدي الشاذلي على مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بالأطارشة بمركز الباجور.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد حمدي إبراهيم عبدالعزيز على مدرسة شبرا خلفون الابتدائية المشتركة بمركز شبين الكوم، وإطلاق اسم الشهيد مؤمن رفعت خضر على مدرسة جنزور الابتدائية الحديثة بمركز بركة السبع، وإطلاق اسم الشهيد ملازم أول أحمد صلاح عبد البصير عيسى على مدرسة كفر رماح للتعليم الأساسي بمركز منوف، وإطلاق اسم الشهيد النقيب محمود محمد مبروك المغربي على مدرسة كوم مازن الاعدادية المشتركة مركز تلا.