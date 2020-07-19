بالأسماء.. تفاصيل إطلاق أسماء الشهداء على المدارس بالمنوفية

في لمسة وفاء وامتنان بدورهم البطولي والشجاعة في حماية أرض مصر، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية، على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من المدارس تقديراً لدورهم البطولى وتخليداً لذكراهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول طيار محمد قطب الخولى على مدرسة أجهور الرمل الابتدائية الجديدة بقرية أجهور الرمل مركز قويسنا.

وكذلك إطلاق اسم الشهيد جابر محمد زريعة على مدرسة أشليم الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة قويسنا، وإطلاق اسم الشهيد النقيب السيد محمود محمد زهو على مدرسة دمهوج الابتدائية مركز قويسنا، وإطلاق اسم الشهيد المقدم طيار شهيد مهتدى السيد مهتدى الشاذلى على مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بالأطارشة بمركز ومدينة الباجور.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد حمدى إبراهيم عبدالعزيز على مدرسة شبراخلفون الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة شبين الكوم، وإطلاق اسم الشهيد مؤمن رفعت خضر على مدرسة جنزور الابتدائية الحديثة بمركز ومدينة بركة السبع، وإطلاق اسم الشهيد ملازم أول أحمد صلاح عبد البصير عيسى على مدرسة كفر رماح للتعليم الأساسي بمركز ومدينة منوف، وإطلاق اسم الشهيد النقيب محمود محمد مبروك المغربي على مدرسة كوم مازن الإعدادية المشتركة مركز تلا.