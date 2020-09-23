رشوان توفيق يعاتب أهل الفن: لن أقدم دور شرف.. عيب

نفى الفنان رشوان توفيق ما تردد بشأن تدهور حالته الصحية كما انتشر على صفحات مواقع السوشيال ميديا قائلًا: "الحمد لله أنا بصحة جيدة وعايش زي الفل لكن الواحد سنه كبر ومابقاش قادر زي زمان".

وحول عدم تقديمه أدوار فنية خلال الفترة الماضية، قال "توفيق" لـ"الوطن"، "الأمر تغير كثيرًا عن سابق عهده، فكان الفنان قديماً يقرأ السيناريو كاملًا ويحدد تفاصيله قبل دخول التصوير، أما الأمر في الوقت الحالي أصبح مُعتمدًا على الورش، وهذا لا يتناسب معي".

وقال توفيق إن "كل ما يعرض عليّ أدوار شرف فقط، ولم أقبل بها مرة أخرى حتى أموت" متابعا، "عيب لما أكون خدمت الفن كل هذا الوقت وأقدم دور شرف"، مطالبًا القائمين على الصناعة أن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذي امتد لـ65 عامًا.

"الواحد كبر أوي ولكن الحمد لله على نعمة الصحة"، يرغب "توفيق" للعمل مرة أخرى، قائلاً "من زمان ماحدش بيهتم بكبار السن والجميع يبتعد عن كتابة سيناريو به أدوار جيدة لتلك الفئة".

وتابع: "عايش على ذكريات أعمالي القديمة التي تعرض حاليًا، فابنتي بين الحين والآخر تخبرني أنه يتم عرض مسلسل لي على التليفزيون".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رشوان توفيق كانت مسرحيته "حب رايح جاي" مع المخرج ياسر صادق، ومن بطولة أحمد صيام، محمد عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة.