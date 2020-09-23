3 أكتوبر.. حفل ومعرض جائزة آدم حنين بالحرانية

لأول مرة بعد رحيل الفنان الكبير آدم حنين، في 22 مايو 2020، تستعد المؤسسة الحاملة لاسمه لإقامة حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من جائزة آدم حنين للنحت، وكذلك إقامة معرض للأعمال المشاركة، وذلك يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل، في متحف آدم حنين بالحرانية.

وأوضح عماد عبد المحسن المستشار الفني لمؤسسة آدم حنين، لـ "الوطن" أن مجلس أمناء الجائزة قرر أن تكون الحفل فى متحف الفنان الحرانية لمرة بعد أن كان المعرض يقام فى الهناجر من قبل، كنوع من التعبير عن الامتنان والمحبة لاسم آدم حنين.

واجتمعت لجنة تحكيم جائزة آدم حنين لفن النحت في دورتها الرابعة، في يوينو الماضي برئاسة الفنان عصام درويش، وعضوية كل من؛ الفنان أحمد شيحا، الدكتورة أمل نصر، الفنان إيهاب اللبان، الفنان شريف عبد البديع، الفنان محمد رضوان، والفنان ناجي فريد، وبعد الاطلاع على الأعمال الفنية والتأكد من مطابقتها لشروط المسابقة، والمناقشة، توصلت اللجنة إلى القرارات التالية:الجائزة الأولى، وقيمتها خمسون ألف جنيه مصري، فازت بها الفنانة لينا المجدوبالجائزة الثانية، وقيمتها عشرون ألف جنيه مصري، فازت بها الفنانة منى عمرالجائزة الثالثة، وقيمتها عشرة آلاف جنيه مصري، فاز بها الفنان باهر أبو بكربالإضافة إلى جائزة تشجيعية قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري، فازت بها الفنانة يوستينا فهمي.

ويضم مجلس الأمناء الدكتور عصام درويش، رئيسا، والنائب مهندس أكرم المجدوبالأمين العام مدام إيناس لوقا، الأعضاء: نديم إلياس، الفنان محمد رضوان، الفنان ناجي فريد، الفنان أنسي أبو سيف، الدكتور زياد بهاء الدين، الفنان إيهاب اللبان، أمين الصندوق ماجد عريان.

يشار إلى أن آدم حنين "1929-2020"، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت 1953، ثم درس في مرسم أنطوني هيلر في ميونخ 1957 بعد أن أنهى دراسته الحرة بمدرسة الفنون الجميلة على يد الفنان أحمد صبري، كما أقام في النوبة فترة أثناء منحته للتفرغ "1961 ـ 1969".

والتحق بمرسم الفنون الجميلة بالأقصر 1954-1955، عمل كرسام في مجلة صباح الخير 1961، ومستشار فني بدار التحرير للطبع والنشر 1971، وسافر إلى باريس حيث يقيم فيها كفنان محترف، ومثّال تتميز أعماله بالتركيز على البيئة المحلية والتراث المصري القديمة وله قدرة على التعبير عن الواقع الاجتماعي.

له مقتينات في متحف وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ومتحف الفن الحديث بالقاهرة. وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الأمريكية وقرية الفن بالحرانية بالجيزة ومبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة.

فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الفني عام 1955، ومنذ أن هاجر الفنان آدم حنين إلى باريس وعاش كفنان محترف منذ عام 1971، تحول بفنه نحو التجريد، واستخدام خامة الفخار الزلطي في تماثيله.