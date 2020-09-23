غلق 17 عيادة خاصة بالدقهلية لنقص الاشتراطات الطبية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، غلق 17 منشأة وعيادة طبية بـ6 مراكز ومدن بالمحافظة في كل من بلقاس والمنصورة ونبروه وطلخا وتمي الأمديد ودكرنس.

وشملت المنشآت المغلقة عيادات أطفال حديثي الولادة، وعلاج طبيعي، ونساء وتوليد، وباطنة، وتحاليل طبية، وجلدية، وأطفال، وجراحة الكلى، وتخصصات مختلفة.

صدر قرار محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت غلقًا إداريًا بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت، حيث ثبتت مخالفة المنشآت التي تقرر غلقها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

ووجه "مختار" وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، حرصًا على صحة وحياة المواطنين وكذلك تطبيق القانون بكل الحسم والحزم، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد الدكتور سعد مكي، استمرار تلك الحملات بشكل دوري للحفاظ، وأن المديرية تتخذ كافة الإجراءات بما يحافظ علي صحة المرضي سواء داخل المستشفيات العامة أو الخاصة.