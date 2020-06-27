آداب المنوفية تستعد لامتحانات الفرق النهائية بـ"عيادة طبية"

أكد الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب جامعة المنوفية، أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي التحريرية للفرقة الرابعة (الليسانس)، بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين.

وأشار إلى الانتهاء من جداول الامتحانات الخاصة بالطلاب وإعلانها، وتخصيص مدرجات الجامعة بكلية الحقوق، وأخرى لكلية الآداب بالمجمع النظري لإجراء الامتحانات التحريرية، مع مراعاة التباعد المناسب بين الطلاب أثناء إجراء الإمتحانات حفاظًا على سلامتهم.

وأكد "مدني" على كافة الطلاب والملاحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات بارتداء الكمامات، مؤكدًا أنه لن يُسمح بالتواجد بلجان الامتحانات إلا بعد ارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن الامتحانات ستُعقد على فترتين (صباحي ومسائي)، وأنه سيتم تعقيم كافة المدرجات قبل كل فترة امتحانية، والكشف على جميع الطلاب بواسطة الكشاف الحراري قبل الدخول، وتخصيص قاعة امتحانات معزولة لمن يشعر بمتاعب عند التوجه لأداء الامتحانات، فضلًا عن توفير جهاز طبي متكامل وعيادة طبية بالكلية أثناء أداء الإمتحانات.