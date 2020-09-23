وزير الصحة الإيطالي: الأشهر المقبلة مرحلة صمود أمام كورونا لنصل للقاح

حذر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، من أن الأشهر القادمة ستشكل مرحلة "صمود صعبة" للتصدي لفيروس كورونا المستجد، إلا أنه نوه بأن المنحنى الوبائي في إيطاليا أفضل حالًا مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وقال وزير الصحة في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الأربعاء، "ساءت حالة العدوى بشكل كبير منذ أغسطس الماضي، خاصة في بعض البلدان الأوروبية من بينها فرنسا و ألمانيا وهولندا وبريطانيا ولكن الأرقام تشير إلى أن إيطاليا في حالة أفضل قليلاً".

وأشار سبيرانتسا إلى أن الفيروس لا يزال ينتشر وأن الإجراءات الوقائية والرصد هما المفتاح الحقيقي الوحيد لأن هذه الفترة تعد مرحلة مقاومة حتى يتم الحصول على العلاج واللقاحات.