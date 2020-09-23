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محمود مسلم

رئيس فنزويلا يؤيد "مبادرة بوتين" بشأن عقد مؤتمر دولي حول لقاحات كورونا

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أ.ش.أ
12:16 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى عبر الإنترنت حول التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مادورو، في كلمة أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح في خطابه الرائع، عقد مؤتمر عالمي، خلال جمعية عالمية للأمم المتحدة، لمناقشة لقاح للبشرية جمعاء".

وأضاف أنه "يؤيد اقتراح الرئيس بوتين"، لافتا إلى أن فنزويلا ستنضم إلى دعوة الجمعية العامة لمناقشة قضية واحدة فقط، هي اللقاحات ضد فيروس كورونا، والأدوية المضادة للفيروس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، أمس، في خطاب تم بثه في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت في المستقبل القريب، بمشاركة الدول المهتمة بالتعاون في إنشاء لقاحات ضد فيروس كورونا.

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