كوت ديفوار تثمن سرعة إرسال مصر مساعدات طبية لدعم جهود مكافحة كورونا

ثمن وزير خارجية كوت ديفوار علي كوليبالي سرعة إرسال مصر مساعدات طبية إلى البلاد، لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، معربا عن تقدير الرئيس الإيفوارى الحسن واتارا، وشعبه لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودوره في مجال التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان الدكتور وائل بدوي، مع وزير خارجية كوت ديفوار، لتهنئته على توليه منصبه كوزير خارجية مؤخراً، وبحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك،

وأشار كوليبالي، اليوم، إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبيدجان في أبريل 2019، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلديّن، خاصةً فيما يتعلق بالدور المصري في مجال التنمية في كوت ديفوار.

وأشار إلى مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا تقارب مواقف الدولتيّن في عدد من الملفات.

ومن جانبه، أكد بدوي على اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع كوت ديفوار، خاصة في المجال التجاري والاقتصادي؛ ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية.