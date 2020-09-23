179 مرشحا محتملا لانتخابات "النواب" بالإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن بلغ 179 مرشحًا محتملًا.

وأكد "المشد" أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتًا إلى التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت زحامًا من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية، تحسبًا لانتشار الفيروس المستجد.