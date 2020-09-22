محمد أبوحامد يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب

أعلن محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، على المقعد الفردي للدائرة الثالثة عشرة، ومقرها عابدين، ومكوناتها مناطق الوايلي والظاهر وعابدين والأزبكية وقصر النيل.

وأكد "أبوحامد" في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه مرشح عن حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي "الصاروخ".

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

143 دائرة على المقاعد الفردية و4 للقوائم

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية كالتالي: القاهرة 19 دائرة، والإسكندرية 6 دوائر، وبورسعيد دائرتان، والإسماعيلية 3 دوائر، والسويس دائرة واحدة، والقليوبية 6 دوائر، والشرقية 8 دوائر، والدقهلية 10 دوائر، ودمياط دائرتان، وكفر الشيخ 4 دوائر، والغربية 7 دوائر، والمنوفية 6 دوائر، والبحيرة 9 دوائر، والجيزة 12 دائرة، وبنى سويف 4 دوائر، والمنيا 6 دوائر، وأسيوط 4 دوائر، وسوهاج 8 دوائر، وقنا 4 دوائر، والأقصر 3 دوائر، وأسوان 4 دوائر، ومطروح دائرتين، والوادى الجديد دائرتان، والبحر الأحمر 3 دوائر، وشمال سيناء دائرتان، وجنوب سيناء دائرتان.

وقسمت الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعداً لكل منها، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.