رئيس بيلاروسيا يؤدي اليمين الدستورية.. والمعارضة تدعو للعصيان

أدى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، على الرغم من المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات.

ووفقًا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية، جاء في البيان الصادر عن القصر الرئاسي: "وضع ألكسندر لوكاشينكو يمينه على الدستور، وأدى اليمين باللغة البيلاروسية وبعد ذلك قدمت رئيسة لجنة الإنتخابات المركزية البيلاروسية ليديا ييرموشينا وثيقة رئاسة الجمهورية".

وبحسب الوكالة، تمت دعوة عدة مئات من الأشخاص لحضور حفل التنصيب ومن بينهم كبار المسؤولين ونواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الجمهورية ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة والهيئات التنفيذية والإدارية المحلية ووسائل الإعلام الجمهورية والعلماء والشخصيات الثقافية والرياضية.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس، وفاز فيها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بولاية سادسة بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.

وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6700 شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.

من جهتها، دعت المعارضة البيلاروسية، اليوم الأربعاء، إلى حملة عصيان مدني فورية، بعد مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيسًا للبلاد، وطالبت بانتخابات رئاسية جديدة.

وقال عضو مجلس التنسيق للمعارضة بافيل لاتوشكو، على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن المعارضة لن تقبل أبدًا بفوز لوكاشينكو في الانتخابات وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف لاتوشكو: "ندعو الجميع لبدء حملة عصيان مدني على الفور".وتتزامن هذه الدعوات مع أداء الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، اليمين الدستورية لولاية جديدة في حفل تنصيب مفاجئ دون إعلان مسبق.

وتشهد بيلاروسيا موجة احتجاجات منذ فوز لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي تم إجراؤها في التاسع من الشهر الماضي.