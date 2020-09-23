قطع المياه عن 7 مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها (طموه، شبرامنت، زاوية أبو مسلم، الحرانية، بني سويف، نزلة الأشطر، ومنيل شيحة)، اعتبارا من الساعة السادسة مساء الجمعة 25/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح السبت 26 /9/2020، لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس، ويتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.

وناشدت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.