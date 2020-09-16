محافظ السويس: تنفيذ مشروعات خدمية للقضاء على مشاكل الصرف الصحي

أكد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس، أن المحافظة ستشهد تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب، من خلال إحلال وتجديد وتطويرعدد من المحطات وصيانة الشبكات والخطوط، مشددًا علي استمرار خطط التطوير والصيانة للقضاء علي مشاكل الصرف الصحي بمختلف أحياء السويس .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس، اليوم، بقيادات فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد ومحمود زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس، ومسئولي المحطات والشبكات والفنيين بفرع الشركة .

ووجّه المحافظ مسئولي الشركة القابضة إلى تكثيف العمل لتنفيذ خطة المحافظة لإنشاء شبكات وبالوعات صرف الأمطار بالشوارع التي يتم رصفها، بالإضافة إلي مراجعة شبكات صرف الأمطار بالشوارع المرصوفة سابقا علي مستوي الاحياء.

وطالب المسئولين بالانتهاء من الأعمال والمشروعات القائمة حاليًا، مؤكدًا أهمية إقامة دورات تدريبية للعاملين بالمحطات والشبكات لتحسين الآداء والارتقاء بالعمل بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل السويس .

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر لقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة لفرع السويس علي ما بذلوه خلال الفترة الاخيرة من اعمال وانجازات في هذا المجال وتكريم عدد منهم بمنحهم مبالغ مالية وهدايا عينية تقديرا لجهودهم .