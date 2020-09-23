عربية النواب: كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة أكدت عزم مصر على دعم ليبيا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا وصريحا في جميع القضايا التى تناولها فى كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة بصفة عامة وتجاه الأزمة الليبية بصفة خاصة.

وقال "أباظة" في بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد للعالم كله تمسك مصر بمسار التسوية السياسية داخل ليبيا بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى بأن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية من القلب للرئيس السيسي على كلماته الحاسمة أمام المنظمة الأممية التى قال فيها بالنص "فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر، له دفاعا عن أمنها القومى.. وسلامة شعبها، كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسى بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار.. الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق"، مؤكدا أن هذه الكلمات الواضحة من الرئيس السيسى تؤكد بكل جلاء موقف مصر وقائدها وشعبها العظيم من الأزمة الليبية إضافة إلى أن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته التاريخية بشأن الأزمة الليبية.