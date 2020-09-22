"مصطفى" اختطف في ليبيا وحررته السلطات.. ومحافظ الفيوم وفر له مشروعا
"الأنصاري" يوجه بتوفير فريق للدعم النفسي لعلاج أضرار مصطفى النفسية
كتب:
الوطن
02:38 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
جانب من اللقاء
كغيره من الشباب يحلم بتوفير حياة كريمة لأسرته، ويبحث عن الثراء السريع، وكانت الطريقة الوحيدة لتحقيق حلمه هي الهجرة غير الشرعية، وعندما فشل في السفر إلى إيطاليا مثل الكثير من أهالي بلدته، قرر السفر إلى ليبيا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث اختطفته عصابة هو و5 آخرين أثناء عمله وتم تحريرهم من قِبل السلطات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الليبية، وعادوا إلى أسرهم سالمين بعدما كانوا قد فقدوا الأمل في أن تستمر حياتهم.
وقال مصطفى حشمت علي 27 عامًا، أحد أبناء قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنّه سافر إلى ليبيا منذ 5 أعوام بواسطة الهجرة غير الشرعية، وكان يعمل "نجار مسلح" وكان يرسل لأهله ما يوفره من أموال شهريًا تمهيدًا لتحقيق حلمه ببناء منزل والزواج وتكوين أسرة، ذلك الحُلم الذي منعه من رؤية والديه وأشقائه لمدة 5 أعوام، وعندما قرر العودة هو وآخرين بطريقة غير شرعية اختطفتهم عصابة مسلحة وعصبوا عينيهم واحتجزوهم في منطقة صحراوية نائية طالبين منهم الاتصال بأسرهم لدفع فدية مالية كبرى مقابل إطلاق سراحهم.
وكشف مصطفى أنهم عاشوا لحظات مريرة هو و12 آخرين دون طعام في مكان لا يعرفه حيث كانوا معصوبي العينين، ثم تم نقلهم إلى مكان آخر، حتى جاءت المخابرات الليبية وحررتهم، ثم سلمتهم للجيش الليبي الذي سلمهم للجيش المصري في السلوم، فعاد منهم 6 إلى بلادهم بينما رفض الآخرون العودة إلى مصر وعادوا إلى أعمالهم داخل ليبيا مرة أخرى، ومن ثم قرروا العودة وتم إعادتهم إلى مطروح الخميس المُنصرم، كاشفًا أنّ الأجهزة الأمنية استقبلتهم الأجهزة الأمنية لإنهاء إجراءاتهم، وعاد إلى منزله.
ولفت حشمت إلى أنّه لن يعود إلى ليبيا مرة أخرى بعد ما مر به خصوصًا إنّ ليبيا لم تعد آمنة، وسيكتفي بالمشروع الذي أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتوفيره له، ناصحًا الشباب بعدم المخاطرة بحياتهم، والسفر عبر الهجرة غير الشرعية كي لا يخسروا حياتهم في لحظة.
جدير بالذكر أنّ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد استقبل "مصطفى"، مساء اليوم، مُعربًا عن خالص تهانيه القلبية بعودته سالمًا إلى أرض الوطن، مؤكدًا أنّ الدولة لا تنسى أبناءها، ولا تتهاون في حقوق المغتربين، كما تحرص على توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وعرض المحافظ على الشاب إقامة مشروع يُعين الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة، ووجه مسؤول مبادرة "مشروعك"، بإتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير إقامة مشروع مناسب لأسرة الشاب، كما وجه المحافظ بتوفير فريق من الدعم النفسي لعقد جلسة مع الشاب مصطفى لعلاج الأضرار النفسية الناجمة عن عملية الاختطاف بدولة ليبيا.
في سياق متصل، أعرب الشاب مصطفى حشمت، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية، على الجهود المبذولة لإعادته سالمًا إلى مصر، كما أعرب عن تقديره لاستقبال محافظ الفيوم.