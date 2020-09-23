النائب محمد إسماعيل: مصر قضت على أحلام الشياطين في إسقاط الدولة

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن ما يتم من دعوات تحريضية وفبركة للأخبار والفيديوهات هو أمر متوقع من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وما تبثه فضائيات الدم والعار والإرهاب من سموم من قطر وتركيا هو أمر طبيعي لأن مصر قضت على أحلام هؤلاء الشياطين في إسقاط الدولة المصرية.

وقال "إسماعيل" في بيان له أصدره اليوم، إن أهداف قوى الشر والضلال والظلام والإرهاب واضحة للشعب المصري العظيم ولكل شعوب العالم وهي التخريب والتدمير، خاصة أنه بعد كل إنجاز أو مشروع قومي كبير يتم على أرض مصر يقومون ببث الشائعات وتزييف وفبركة الحقائق ومحاولة إفقاد المواطنين الثقة من خلال بث السموم والأكاذيب عبر منصاتهم الإعلامية.

وطالب النائب محمد إسماعيل من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الكارثة والسقطة المهنية التى قام بها موقع التواصل الاجتماعي - تويتر - بطرحه لهاشتاج "اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي" الذي سمحوا له بأن يتحول إلى وللأسف الشديد فى سقطة مهنية لا تغتفر إلى "تريند"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام لأنه يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد "تويتر" وذلك لتحريضه على العنف والإرهاب، مؤكدا أن هذه الجماعات الإرهابية والضالة لا تزال تحلم وتعيش فى غيبوبة.

وقال إسماعيل إن الشعب المصرى العظيم أصبح على وعي وإدراك كاملين بخطورة هذه الجماعات الإرهابية ولذلك كان الشعب المصرى هو الصخرة التى حطمت أحلام هذه الجماعات بعد وقوف كل المصريين داخل مصر وخارجها صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للبطل الرئيس عبدالفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة وإفشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.