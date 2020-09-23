188 مرشحا محتملا لـ"النواب" بالإسكندرية في 7 أيام

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 في اليوم السابع، بلغ 12 مرشحًا.

وأضاف "المشد"، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ 188 مرشحًا في 7 أيام، وذلك بعدما تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول، و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحًا في اليوم الرابع، و6 مرشحين فى اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس، و12 مرشحًا باليوم السابع.

وأكد أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.