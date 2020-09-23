حزب النور بمطروح في انتخابات مجلس النواب: لم يتقدم أحد

خلت دائرتا مطروح الانتخابية منذ بدء فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس النواب، من ترشح أى عضو من أعضاء حزب النور بمطروح على المقعد الفردى فى الدائرتين.

وتقدم حتى الآن، أعضاء من حزب مستقبل وطن فى دائرتى مطروح، مرشحان فى الدائرة الأولى، ومرشحان فى الثانية، كما تقدم 6 مرشحين مستقلين فى الأولى، بالإضافة إلى 9 مستقلين فى الدائرة الثانية.

وتشهد الدائرتين الأولى والثانية، مشاركة واسعة حتى الآن من المرشحين بعد إرتفاع عدد المرشحين فى الدائرة الأولى إلى 10 مرشحين وإرتفاع عدد المرشحين بالثانية إلى 11 مرشح وذلك لإختيار مرشح واحد فى النهاية عن كل دائرة من الدائرتين.

ومن المتوقع أن تشهد الإنتخابات فى مطروح معركة كبيرة فى ظل زيادة عدد المرشحين بشكل مستمر باستمرار تقدم أعداد فى كل دائرة وسيتكون المعركة بين المستقلين واسعة النطاق فى ظل تقدم مرشحين من جميع أبناء القبائل وأبناء وادى النيل مما يؤثر على التصويت فى الإنتخابات وتفتيت الأصوات وعدم وضوح الرؤيا أمام الجميع، ويعود بالسلب على جميع المرشحين .

جدير بالذكر، أن حزب النور خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى دائرة مطروح، ودخل جولة الإعادة ونافس فيها بقوة من خلال مرشحة صابر رفاد القناشى وخسر أمام مرشح مستقبل وطن رزق علوانى عبدالحميد فى الجولة الأخيرة، وهو ما كان له تأثير على عدم خوضه الإنتخابات بمجلس النواب.