محكمة الإسكندرية: 176 مرشحا محتملا لانتخابات النواب تقدموا بأوراقهم

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 في اليوم السادس، بلغ 8 مرشحين.

وأضاف "المشد"، أن عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ 176 مرشحًا في 6 أيام، وذلك بعد ما تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحا في اليوم الرابع، و6 مرشحين فى اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 23 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت زحاما من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار الفيروس المستجد.