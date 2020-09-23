رسميا.. رولز رويس تدخل عالم السيارات الكهربائية بحلول 2030

بعد اعلان بريطانيا حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلى بحلول 2030 نهائيا واستبدالها بالسيارات الكهربائية، أعلنت شركة "رولز رويس" أنها ستبدأ فى مشروع السيارات الكهربائية وستودع عصر سيارات الاحتراق الداخلى بالكامل فى 2030 وستكون جميع سياراتها تعمل بالكهرباء بحلول 2030.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة: "تعمل شركة رولز رويس على تطوير سيارة كهربائية قائمة بذاتها استعدادا لإغلاق بعض مراكز مدن بريطانيا أمام سيارات الاحتراق الداخلى".

وأضاف أن ما لايقل عن 20 مدينة رئيسية على مستوى العالم تخطط لحظر المركبات التى تعمل بالديزل أو البنزين من مراكزها بحلول عام 2030.