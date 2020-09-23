6 مرشحين جدد لـ"النواب" ببني سويف والإجمالي يصل إلى 74

واصلت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، اليوم الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، تلقي اوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.

وتقدم 6 من المرشحين الجدد بأوراقهم إلى اللجنة على مدار اليوم، وهم هشام عبد العظيم صادق، في الدائرة الثالثة ومقرها إهناسيا، وزارع عطية محمد، ونادى سيد عبد العال في الدائرة الثانية ناصر والواسطى، وعادل حمودة بيومي في الدائرة الأولى، وأحمد صقر على، وسعيد محمد محمد فراج في الدائرة الرابعة ببا والفشن وسمسطا، ليرتفع أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى 74 مرشحًا حتى الآن.

وارتفعت أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى 74 مرشحًا، بواقع 20 مرشحًا بالدائره الأولى ببندر ومركز بنى سويف، والتي خٌصص لها مقعدين، و28 بالدائره الثانية ناصر والواسطى، والتي خٌصص لها مقعدين، و5 مرشحين بالدائرة الثالثة إهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و21 بالدائرة الرابعة في ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع، في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرأ، خاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسا كبيرا تزامنا مع كثرة عدد المرشحين.

وغابت حتى الآن أشكال التحالفات أو التربيطات بين المرشحين انتظارا لانتهاء تقديم الأوراق وغلق باب الترشح، فيما بدأ مرشحو حزب مستقبل وطن في النزول للشارع وعقد لقاءات بالمواطنين.

وخصص لمحافظة بني سويف، 16 مقعدا بمجلس النواب، منها 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية.