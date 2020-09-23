64 مرشحا محتملا للنواب في بني سويف حتى اليوم السادس

واصلت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2021، بمحكمة بنى سويف الإبتدائية، أمس، والسادس على التوالي، في تلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، بدوائر المحافظة الـ4، عن المقاعد الفردية الثماني التي خُصصت لبني سويف.

وارتفعت أعداد المرشحين المحتملين، والذين تقدموا بأوراقهم إلى 64 مرشحا، بينهم 14 عن الأحزاب، و50 مرشح مستقل، بواقع 17 مرشحا بالدائره الاولى بندر ومركز بنى سويف، والتي خٌصص لها مقعدين، و25 مرشحا بالدائره الثانية ناصر والواسطى، والتي خٌصص لها مقعدين، و4 مرشحين بالدائرة الثالثة اهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و18مرشحا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرا، وبخاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسا كبيرا، وبخاصة مع كثرة عدد المرشحين.

وغابت حتى الأن اشكال التحالفات او التربيطات بين المرشحين انتظارا لإنتهاء تقديم الأوراق وغلق باب الترشح، فيما بدأ مرشحي حزب مستقبل وطن في النزول للشارع وعقد لقاءات بالمواطنين.

وخصص لمحافظة بني سويف16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا" ومخصص لها 3 مقاعد.