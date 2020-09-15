" أورمان المنوفية " : 1200 قرض حسن لدعم المشروعات الصغيرة ومعارض للأثاث المنزلي

في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم ، وحرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي تحسين مستوي معيشة الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل وبالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية .

أعلن سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بأنه تم تقديم خلال شهر سبتمبر الحالي عدد 23 قرض حسن للمستفيدين وذلك من أجل تنمية المشروعات المتناهية الصغر قيمة القرض 7 ألآف جنيه بإجمالي 161 ألف جنيه ، وبذلك بلغ عدد ما قدمته الجمعية ما يقرب من 1200 قرض حسن .

مضيفاً بأن الجمعية قامت بتقديم خدمات طبية للفئات الأكثر إحتياجاً متمثلة في عمليات القلب ( القلب المفتوح ، تركيب الدعامات ) بالاضافة إلي تقديم الأجهزة التعويضية مثل ( أطراف صناعية ، سماعات أذن ، كراسي متحركة ) فضلاً عن عمل جميع عمليات العيون والنظارات الطبية .

وأشار " الشوربجي " بأنه جاري حالياً توصيل خدمة مياه الشرب لـ 25 حالة ضمن الحالات الأكثر إستحقاقاً ، بالاضافة إلي إقامة 3 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والمفروشات ويتم توزيعها بحسب إحتياج الأسر والحالات المستحقة . مؤكداً علي أنه يتم تحديد هذه الحالات من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بأهمية جهود المجتمع المدني مثمناً دور الجمعية و الأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن ، مؤكداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .