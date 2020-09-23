ريهام عبدالحكيم ونجوم الأوبرا بقيادة سحاب على المسرح الكبير

مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بمشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على المسرح الكبير.

سيتم عزف كل من معزوفة لونجا رياض – حقابله بكره - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الأيام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي ، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي ، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد ، بيني وبينك إيه لـ كمال الطويل ، جبار - الأسمراني لمحمد الموجي إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.