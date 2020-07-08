23 يوليو.. ريهام عبدالحكيم تحيي حفلًا في ذكرى الثورة

تحيي الفنانة ريهام عبدالحكيم، يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو حفلًا في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو.

ويقام الحفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، الساعة 8 مساءا بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وأعلنت وزارة الثقافة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند التوجه لأي من قطاعات الوزارة، سواء كان للمسارح أو دار الأوبرا أو غيرها من الجهات التابعة لها، كالتالي:

- وضع دليل إرشادي على جميع المواقع الثقافية تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند التوجه إليها.

- ضرورة الالتزام بالمرور من أجهزة وبوابات التعقيم الذاتي.

- إجراء عملية قياس الحرارة من خلال أجهزة الكشف الحراري على الجمهور.

- الإلتزام التام بارتداء الكمامة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

- ضرورة التزام كافة الكافتريات ومواقع الخدمات بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، باستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد مع توفير معقمات ومطهرات الأيدي.

- ضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن ارتياد الجمهور.

- الالتزام بالملصقات الاسترشادية الموجودة على الأرض امتثالًا لقواعد التباعد الاجتماعي.

- تشغيل منافذ بيع الكتب على فترتين يوميًا، منعًا لتكدس الجمهور.