زوج سيدة كفر الشيخ المتهمة بـ"الزنا": لا تفاوض بعد أن لوثت شرفي

قال "محمد. ع.ا"، البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل جزارًا بمحافظة كفر الشيخ، لـ" الوطن"، إنه لا تفاوض ولا تصالح مع زوجته "سمر. م.ي"، المتهمة بـ" الزنا"، مشيرًا إلى أن المحامية التي تتولى الدفاع عنها عرضت عليه التصالح مقابل التنازل عن حضانة الطفلتين، لكنه لن يقبل ولن يتصالح: "خانتني وفضحتني ولوثت شرفي، أتصالح معاها إزاي؟".

وأضاف الزوج، أنه فور القبض عليها وتقديمها للمحاكمة بعد التحقق من الأدلة التي قدمتها ستكون أمًا غير صالحة لتربية الطفلتين بحكم القانون "هاخد بناتي بالقانون، دي لا تصلح أن تكون أم ولا تصلح لتربية طفلتين، قدمنا كل حاجة للنيابة وهي الآن في مرحلة فحص الفيديوهات بمباحث الإنترنت في طنطا، بعد تحريز هاتفها المحمول، وتقديم فلاشات عليها كل الأدلة".

وكشفت مكالمة مُسجلة بين زوجة كفر الشيخ المتهمة بـ"الزنا"، وعشيقها المدعو "وليد"، عن امتداد علاقتهما في مصر والإمارات، وأن العشيق عمل لها إقامة بالدولة العربية على نفقته الخاصة، واشترى لها شقة سكنية للإقامة بها، وكشفت المكالمة التي حرزتها النيابة ضمن الاحراز التي وصلت لـ73 فيديو إباحيًا ونحو 135 مكالمة مسجلة عن وقوع مشاجرة بينهما.

وخلال المكالمة، دارت مشادة بين الزوجة وعشيقها على 3 آلاف درهم إماراتي، أخذتها الزوجة من عشيقها لشراء بعض الأشياء: "انت اديتني الفلوس علشان أنزل أشتري هدوم للعيال وحاجات ليا، وابعتهلهم، ودا كان الاتفاق، انت بتدينى الفلوس وتاخدها الضعف، يعني بتاخد المقابل، انت مبتشرنيش وف الآخر تقولي أضربك بالسكينة، مش حتة شقة شاريها بـ100ألف جنيه هتشتريني بيها، انت مشترتنيش ياوليد".

وأضافت الزوجة المتهمة بالزنا: "أنا ماضية العقد معاك وشغالة ياوليد، وأنا مسجلة لك المكالمة، وابقي وريني ازاى هتمنعني أنزل مصر، انت عملت لي إقامة علشان تعاشرني، وقلت لي حتى لو سيبتينى أنا مش هاخد تمنها لكن أخدت أكتر من تمنها، أنا صنت العشرة ومخنتش وانت اللي خنت، آنا عاوزة حد يخاف عليا وبالحلال وعمري ما هعمل عمليات بفلوسك".

وخلال المكالمة هددها العشيق بانه سينشر تعميمًا لعدم سفرها:" انتي بتعملي حوار عليا زي ما بتعملي على الناس، أنا هعلمك الأدب، مش هخليكي تعرفي تسافري طول ما أنا في البلد دي، وهقول إنك هربتي من الشغل، أنا اديتك فلوسي وانتى خنتي ومصنتيش النعمة، وهعلمك الأدب".

وكان " محمد. ع.ا"، البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل جزارًا بمحافظة كفر الشيخ، اتهم زوجته "سمر. م.ي"، بـ" الزنا"، وخلال الاستماع لأقواله في النيابة العامة، قدم 73 مقطع فيديو جرى تحريزها من هاتف الزوجة.

وكشف الزوج في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، عن أنه تلقى مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه وعقب حصول زوجته على إجازة في الفترة الماضية، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تحتوي على محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأمر وكيل النيابة باستدعاء "م.ع.أ"، 36 عاماً، جزار، ويقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وسؤاله في محضر شرطة بقسم أول شرطة كفر الشيخ، حول اتهامه لزوجته بالزنا.

وخلال سؤاله في المحضر الذي حرره، أكد أنه رصد مقاطع فيديو إباحية تظهر فيها زوجته مع أحد الأشخاص يقيم بمركز الرياض، وهي عارية في أحضانه، وجرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في تلك الدولة كعاملة في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبي المتعة الحرام، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى العرض على النيابة العامة.