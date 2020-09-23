"ارتباط معز مسعود وحلا شيحة": تليفوناتهم مقفولة.. والأهل ما يعرفوش حاجة

انتشر الساعات القليلة الماضية خبر ارتباط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، وحتى الآن لم يظهر أي منهما ليثبت أو ينفي الموضوع، في حين جاءت تصريحات الأهل دون أن تنفي أو تثبت الأمر.

ورفضت الفنانة هنا شيحة، التعليق على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وقال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنه لا يعرف شيئًا عما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شيء غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذى استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاى معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

ليختفي الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوى عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.