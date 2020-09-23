والد حلا شيحة عن ارتباطها بمعز مسعود: مطلبش إيدها مني

تصدرت الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا منذ فترة قريبة، التي لم يجر تأكيدها أو نفيها من قبل الطرفين.

فيما قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنه لا يعرف شيئًا عن ما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شىء غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

وكانت الفنانة هنا شيحة، رفضت التعليق على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.