لتجنب غرامات لجان التفتيش.. 6 خطوات لاختبار سلامة عداد الكهرباء

شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجان تفتيش لإحكام الرقابة ومواجهة من يقوم بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

ويعاني الكثيرون من التعرض لمخالفات الكهرباء بسبب تلف العداد دون علمهم، لذلك يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددا من النصائح للمواطنين لاختبار سلامة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة فاتورة الكهرباء الشهرية أو استهلاك العداد مسبق الدفع لقيمة الشحن بشكل سليم، ولتجنب التعرض للمخالفة، وخصوصا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء وفق المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها أول يوليو الماضي.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات اختبار سلامة العداد الخاص من الخارج والتأكد من سلامته لضمان سداد فاتورة سليمة وفق الاستهلاك الفعلي للمواطن، كالتالي:

1- افصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبايل بفصل الفيش فقط وليس مفاتيح اللوحة.

2- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

3- بالنسبة للعداد مسبق الدفع "العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت" يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

4- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

5- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابتا اطمئن أن العداد مسبق الدفع سليم.

6- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقى بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.