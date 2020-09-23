الكهرباء تكشف 4 طرق جديدة لسرقة التيار من العداد أبو كارت

اكتشفت شركات الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، طرق وحيل جديدة يستخدمها المتلاعبون لسرقة التيار الكهربائي بالعدادات مسبوقة الدفع "الكارت".

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، لـ"الوطن"، أنّ المتلاعبين استخدموا 4 طرق جديدة لاستغلال الدولة بطريقة غير شرعية، والحصول على الكهرباء دون مقابل، مؤكدًا وجود طرق لمكافحة سرقات الكهرباء إضافية غير تغليظ العقوبات.

ولفت إلى أنّ موظفي شركات توزيع الكهرباء والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، شنوا حملات مكثفة لكشف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حفاظًا على المال العام.

طرق سرقة العداد مسبوق الدفع

- فتح العداد من الداخل.

- وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك.

- إتلاف أي مكون في البوردة.

- استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم تمكين العداد من حساب القيمة.

يتم اكتشاف هذا التلاعب أثناء الفحص المعملي.

طرق يستخدمها المخالفون لسرقة التيار الكهربائي

السكينة الثلاثية

ويلجأ فيها البعض إلى تركيب سكينة كهرباء ويدفنها في إحدى حجرات الشقة ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط وبذلك يكون هناك اختياران للإنارة، إما العداد أو سرقة التيار الكهربائي.

غطاء العداد

ينزع البعض غطاء العداد لأسفل حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.

الكوفريه

ويمكن الاستيلاء على التيار الكهربائى من الكوفريه العمومي الموصل للتيار، سواء كان داخل العقار أو خارجه، وفي هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد، وتلك الطريقة هي الأكثر شيوعًا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة.

وصلات غير شرعية

بعض المواطنين يلجأون لتركيب وصلات غير شرعية بصورة تسمح بالتلاعب في فواتير الكهرباء، وهو أمر منتشر في عدد من المناطق، مثل الأسواق الشعبية على سبيل المثال، حيث يوصل البائعون الأسلاك بأعمدة الإنارة على سبيل المثال، وهو ما لا يظهر داخل عدادات الكهرباء، ويؤدي للاستخدام المفرط في استخدام الكهرباء دون تخطيط وبالتالي يتأثر التيار الكهربائي بصورة عامة.