محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شركات البترول بمسطرد

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية، تفقد خلالها أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات في المنطقة بالكامل.

وتفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءً من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا، وشارع خلف شركات البترول، كما تابع المحافظ أعمال استكمال نقل المرافق حيث وجه الهجان بضرورة التنسيق المستمر في العمل بين جميع القطاعات مشددا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الإنتهاء من الأعمال، حيث تعد المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الإنتظار المروري الخاطئ.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد اعمال زراعة وتشجير وتجميل مداخل ومخارج المنطقة الاستثمار ية بمدينة بنها حيث يتم زراعة الجزر الوسطي بمختلف انواع اشجار الزينة والنخيل والنجيلة لاضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

يذكر ان المشروع من كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة بالخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة بشكل لائق وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مما يضيف شكلا حضاريا جديدا للمنطقة كما يتم إزالة العشوائيات التى توجد بها مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولى هذا المشروع كاملا.

يذكر ان المشروع يتكلف 90 مليون جنيه، وينقل المنطقة نقلة حضارية وقد روعي فيه تطوير الطريق الرئيسي من نزلة الخصوص وحتي نهاية مسطرد وعمل حرم آمن للترعة لإنشاء أماكن انتظار ومواقف قانونية وإنشاء سور حضاري علي ترعة الإسماعلية وتطوير مطالع ومنازل الطريق الدائري فضلا عن مراعاة الشكل الجمالي والحضاري والاهتمام بالإنارة لتحقيق السيولة المرورية ومنع انتشار العشوائيات التي تتسبب في عرقلة حركة السيارات وتشويه المظهر العام للشوارع.

و تقدم المحافظ بالشكر لشركات البترول علي التعاون المثمر والمشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيتم نقل المنطقة بالكامل نقله حضارية متميزة تتسم بالشكل الجمالي والسيولة المرورية.